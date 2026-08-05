Tarihle iç içe dev senfonik buluşma

Uluslararası DJ ve prodüktör Burak Yeter, dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ve 'La Casa de Papel' dizisinin sesi Cecilia Krull, canlı senfoni orkestrası eşliğinde Türkiye'nin en ikonik antik tiyatrolarında ve kültür merkezlerinde unutulmaz bir turnede bir araya geliyor. D&R ve İdefix'in sponsor olduğu, Ağustos–ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu uluslararası turne; Aspendos'tan Efes'e, Pamukkale Hierapolis'ten Kapadokya'nın büyüleyici atmosferine, Ankara CSO Ada'dan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) uzanan bir rotayı kapsıyor.

Özel olarak hazırlanan senfonik düzenlemeler, ışık şovları ve sinematik görsel prodüksiyon ile her konser, tarihi mekanların doğal akustik yapısında izleyicilere özel bir kültür-sanat deneyimi sunacak. Burak Yeter; milyarlarca dinlenmeye ulaşan küresel hitleri, elektronik müziği sinematik ses dizilimleriyle buluşturan yenilikçi tarzı ve canlı performans enerjisiyle bu tarihi turnenin müzikal mimarlığını üstleniyor. Opera sanatını çağdaş müzikle harmanlayarak operatik pop tarzının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri haline gelen İtalyan tenor Alessandro Safina; güçlü vokalleriyle sahneye tinsel bir boyut katıyor. Cecilia Krull ise dünya çapında bir fenomene dönüşen 'La Casa de Papel' dizisinin unutulmaz jenerik şarkısıyla tanınıyor.