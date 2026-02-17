Taş plak şarkıları ünlüleri buluşturdu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Türk Sanat Müziği'nin mirasını gün yüzüne çıkaran 'Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar' konseri, önceki akşam sanat, cemiyet ve televizyon dünyasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi. Geceye katılanlar arasında Revna Demirören, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Şerif Sezer, Rabia Soytürk ve Buse Buçe Kahraman da vardı. Musıki Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen proje; vakıf başkanı, sanatçı Fikret Erkaya ile vakfın yönetim kurulu üyesi, iş kadını Beyza Uyanoğlu ev sahipliğinde gerçekleşti.