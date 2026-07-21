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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Tatilde de aralıksız hizmet veriyorlar

Tatilde de aralıksız hizmet veriyorlar
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Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleri, 365 gün 24 saat aralıksız hizmet vermeyi sürdürüyor. Anlı'nın sezon arasına girmesinin ardından geçen 24 günde; Eskişehir'den Adana'ya, Sakarya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a kadar Türkiye'nin birçok ilinde evlerinden uzaklaşıp kaybolan 40 Sevgi İzi üyesi, sol bileklerindeki Sevgi İzi sayesinde yalnızca birkaç saat içinde bulunarak güvenli şekilde ailelerine teslim edildi. Hayata geçirildiği günden bu yana 1.693 kayıp vatandaşın bulunmasına katkı sağlayan Sevgi İzi Projesi, kaybolma riski yüksek bireyler ve aileleri için hayati önem taşıyan bir güven ağı olmayı sürdürüyor. Kayıp can dostlarını sahipleriyle yeniden buluşturmak amacıyla kurulan 'Pati Buldular' ise tatil süresince 18 can dostumuzu daha yuvasına kavuşturdu. Böylece proje kapsamında bugüne kadar 1.003 kayıp can dostu sahibine teslim edildi.

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#MÜGE ANLI

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Tatilde de aralıksız hizmet veriyorlar
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