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Giriş Tarihi: 13.06.2026

Tayfun’dan ‘Bir Kahve Molası’

Tayfun’dan ‘Bir Kahve Molası’
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90'lı yılların sevilen isimlerinden Tayfun Duygulu, yeni şarkısı 'Bir Kahve Molası' ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Güncel soundları ve enerjik yaz ritmini bir araya getiren şarkı, sanatçının yaklaşık iki yıl önce yazdığı eserlerden biri. Şarkının aranjesi Almanya'da yapılırken, canlı enstrüman kayıtları da burada gerçekleştirildi.

KLİPTE EŞİ EŞLİK ETTİ
Şarkının klibinde ise Duygulu'ya eşi Isabella Duygulu eşlik etti. Yapay zeka destekli klipte 1920'li yılların kostüm ve saç modasından ilham alındı.

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Tayfun’dan ‘Bir Kahve Molası’
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