Tedbir talebi reddedildi

Cem Karaca'nın 'Resimdeki Gözyaşları' filminin 24 Ocak'ta gösterime girmesine karar verilmesinin ardından dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı. Ağustosta filme dair tüm video, fotoğraf, fragman, film kaydı gibi görsel ve işitsel kayıtların yayınlanmasını önlemeye yönelik açılan durdurma kararı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası İlkim Karaca, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne filmin gösterime girmemesi için tedbir talepli dilekçe sundu.Dilekçede baştan itibaren hükümsüz olan sözleşme ile haklarının devrettiği düşünülerek işlem yapıldığı, sözleşmenin bu nedenle geçersiz olduğu ifade edildi. Mahkeme dilekçe üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ara kararını açıkladı. Sözleşmenin hükümsüz olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir belgenin bulunmadığı, filmde kullanılan eserlerin mali hak sahiplerinin tespitinin yargılamayı gerektirdiği ispatının bulunmadığı, bu nedenle tedbir kararının uygulanmasına gerek duyulmadığına hükmedildi. Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı film, sanatçının hayatının sürgün kaldığı Almanya'dan Türkiye'ye dönüşüne kadar olan dönemini anlatıyor. Film, Cem Karaca'nın müzikal mirasını ve kişisel hikâyesini yeni nesle taşıma misyonuna sahip bir eser niteliğinde.