Teklife ‘varım’ dedi!

ESRA Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programının 24. bölüm yarışmacısı Tokatlı Duygu Anayurt oldu. 38 yaşındaki Duygu, kazanacağı parayla bir ev almayı, borçlarını kapatmayı ve ailesiyle daha rahat bir hayat sürebilmeyi hedefledi. Duygu, özellikle 3. turda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çevirdi. 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Duygu, gelen 1 milyon 500 Bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kaldı. Duygu, tüm tereddütlerine rağmen 'Varım' dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100 bin TL çıktı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör