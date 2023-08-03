Teknede masaj modası! Saati 200 dolardan başlıyor...

Teknede tatil yapanlara konforlu bir tatil imkanı sunan alternatiflere her yıl yenileri ekleniyor. Özel menüsüyle Bodrum, Marmaris ve Göcek koylarını tek tek gezerek tekne tatili yapanlara soğuk kahve servisi yapan teknelerden sonra yeni bir uygulama daha hayata geçirildi: Teknede masaj! Kış dönemi düzenli olarak masaj yaptıran sosyetenin ve iş dünyasının tanınmış isimleri, yat ve teknelerinde de bu alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor. Sosyetiklerin böyle bir talebi olduğunu fark eden özel masaj firmaları da bu uygulamayı hayata geçirdi. Teknelerde saati 200 dolardan başlayan fiyatlarla yapılan masaj uygulaması, çok rağbet görüyor.