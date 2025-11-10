‘Tekrar baba olmak büyük sorumluluk’

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Kıbrıs'ta konser verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, Merve Özbey ile düet hazırlığında olduğunu söyledi: "Sözleri Aşkım Kapışmak yazdı. Ben şarkıya kaynak yaptım aslında. Merve 'Ücreti karşılığında şarkıyı yap' dedi. Ben de dedim ki; 'Ben de okumak istiyorum.' Merve ile sesimiz çok örtüşüyor."Şarkıcı, yeniden baba olmak istemediğini belirterek "Bir olsun, bizim olsun. Ben oğlum Arın'ın bebekliğini şöyle geçirdim: Son uçakla konsere gidiyordum, ilk uçakla da dönüyordum. Uyandığında 'Babam nerede?' demesin diye. Bu mesuliyeti almak çok kolay değil" dedi.