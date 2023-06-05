‘Teniden anne olma düşüncesi bile güzel’

Ünlü oyuncu Wilma Elles, önceki akşam işkadını Burçak Atalık'ın oğulları Mustafa ve Kemal'in sünnet düğününe katıldı. Eşi Mehmet Şah Çelik ve çocukları Milat ve Melodi ile birlikte davete katılan Elles, geçtiğimiz günlerde eliyle karnını tuttuğu Cannes fotoğrafları hakkında konuştu. Hamile olduğu dedikoduları karşısında suskunluğunu bozan oyuncu, şunları söyledi: "Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirmiştim. Tesadüfen öyle bir poz oldu ama düşüncesi bile çok güzel. İnşallah nasip olur. Milat ve Melodi ile çok mutluyum. Çocuklara bayılıyorum, onları seviyorum. Çocuklar da beni eğitiyorlar. Onlarla her gün sanki hayata yeniden başlıyorum."