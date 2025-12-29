Tenis oynuyorum ama siz görmüyorsunuz

Hülya Avşar ve Özge Özberk, önceki gün Bostancı'da Hülya Avşar Cup'ın gösteri maçında rakip olarak karşı karşıya geldi. Basın mensuplarıyla konuşan Avşar, "Bugün tenis turnuvasının son günüydü, gösteri maçı yapalım dedik" diyerek güldü. Rakibi hakkında konuşan Avşar, "Ben Özge'nin tenis oynadığını duyunca çok sevindim, artık sosyal medyada paylaşmıyorum tenis oynadığımı ama yine oynuyorum, siz görmüyorsunuz" dedi.2026 yılıyla ilgili de temennilerini belirten Avşar, "Herkesin üzüntüsüyle üzülüp, herkesle sevinerek güzel bir sene geçirdik, daha iyi bir yıl olsun" dedi. Geçtiğimiz haftalarda 10 milyon TL'lik aracıyla yaptığı kaza hakkındaki soruya yanıt vermek istemeyen Avşar, "Araba olayını geçelim şimdi, tenis konuşalım" diyerek açıklama yapmadı. Özberk ise "Umarım güzel bir yıl olur hepimiz için" dedi.