‘Tepeden tırnağa beni yansıtan bir proje’

Dilan Çıtak, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı 'Kasko'yu müzikseverlerle buluşturdu. Önceki akşam Karaköy'de gerçekleşen görkemli bir gecede yeni şarkısının tanıtımını yapan Çıtak, dinleyenlerden tam not aldı. Şarkısı kadar şıklığıyla da dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularına da cevap verdi. Çıtak, "Uzun bir süreden sonra böylesine içime sinen ve güzel bir iş yaptığım için inanılmaz mutluyum. Harika bir şarkıyı, harika bir klip ile taçlandırdık. Tepeden tırnağa gerçek Dilan Çıtak'ı yansıtan bir iş çıktı ortaya'' dedi.