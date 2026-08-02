Terim’in festivaline ünlü akını

Yaz sezonunun en renkli organizasyonlarından biri Bodrum'da gerçekleşti. Buse Terim'in ev sahipliğinde düzenlenen Fest On The Beach by Buse Terim, üç gün boyunca cemiyet ve magazin dünyasının tanınan isimlerini ağırladı.

Düzenlenen festivalde, eğlence, moda, gastronomi ve yaşam tarzını bir araya getiren etkinlikleriyle dikkat çekti. Festivale; Fulya Terim, Merve Terim, Mina Arıcan, Gökçe Gösterişli, Selin Dereli, Zeynep Aydın Kocatürk, Müge Boz, Pelin Karahan, Büşra Pekin, Pelin Karahan, Ebru Karaduman ve Hande Arıcan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.