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Giriş Tarihi: 15.1.2025

Tiyatro karıştı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Tiyatro karıştı

Azra Akın, merdivenden düşerek belini incittiği için rol aldığı Kaktüs Çiçeği'nin oyunları iptal olmuştu. Olayın ardından Tiyatro Keyfi'nin sanat yönetmeni Kemal Başar, Akın'ın telefonlarına çıkmadığını, geçmiş olsun demek için bile ulaşamadıklarını açıklayarak "Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı" dedi.

'O ASLA DİSİPLİNSİZ BİRİ DEĞİL!'
Akın'ın menajeri ise şu açıklamayı yaptı: "Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu. Kemal Bey, yollarımızı ayırdık demiş kendi tasarrufudur ama Azra asla disiplinsiz bir oyuncu değil!"

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Tiyatro karıştı
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