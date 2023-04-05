Togg bize yeter

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Giriş Tarihi: 6.4.2023

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Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, sanat dünyasında da büyük heyecana neden oldu. Sinan Akçıl, “Üç aracım var, hepsinden vazgeçip sadece TOGG kullanacağım”, Mesut Özil ise “Hamdolsun, gurur duyuyoruz” dedi

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'KULLANMAYI ÇOK İSTERİM'
Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı. Sinan Akçıl, "Çok istiyorum TOGG almayı. Başvurduk ama çıkmadı, sıradayız.



Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli TOGG'u kullanmayı tercih ettim" dedi. Tamer Karadağlı "Ben de alıp keyifle kullanacağım, merakla bekliyorum",



Ragıp Savaş, "Almak için sabırsızlanıyorum, heyecanla bekliyorum", Wilma Elles ise "Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, mükemmel tasarıma sahip. Kullanmayı çok isterim" dedi.

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