Togg bize yeter

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı. Sinan Akçıl, "Çok istiyorum TOGG almayı. Başvurduk ama çıkmadı, sıradayız.Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli TOGG'u kullanmayı tercih ettim" dedi. Tamer Karadağlı "Ben de alıp keyifle kullanacağım, merakla bekliyorum",Ragıp Savaş, "Almak için sabırsızlanıyorum, heyecanla bekliyorum", Wilma Elles ise "Elektrikli olması açısından çevremiz için daha faydalı, mükemmel tasarıma sahip. Kullanmayı çok isterim" dedi.