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Giriş Tarihi: 22.07.2026

‘Toplam 32 kilo verdik’

‘Toplam 32 kilo verdik’
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90'lı yılların sevilen sanatçılarından Tayfun Duygulu ile eşi Isabella Duygulu, Ece ve Mert Özak çiftinin düğününde objektiflere yansıdı. Çift, verdikleri kilolarla davetlilerin ilgisini çekti. Son dönemde sağlıklı yaşamı tercih ettiklerini söyleyen Tayfun Duygulu, "Isabella 17, ben ise 15 kilo verdim. Daha fit ve daha sağlıklı olmak için kendimize uygun bir kür uyguladık. Kendimizi çok iyi hissediyoruz" dedi. Sağlıklı yaşamın sırrını anlatan Isabella Duygulu ise, "Bol bol yüzüyorum. Zararlı alışkanlıklarımı tamamen bıraktım, sağlıklı besleniyorum. Bir de köpeklerimizi günde üç kez yürütüyoruz. Onlarla koştururken kilolar zaten kendiliğinden gidiyor" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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‘Toplam 32 kilo verdik’
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