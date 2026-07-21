‘Toprağın altında çalışmak beni çok etkiledi’

'Dışaridakiler: Bir Zamanlar Almanya'da' filminde umutlarının peşinden gitmek için sınırları aşmak zorunda kalan genç madenci Rıfat karakterine hayat veren Mert Kılıç, ilk başrol deneyimini ve filme hazırlık sürecini anlattı. Karakterine hazırlanırken çok sayıda gerçek yaşam hikâyesi dinlediğini söyleyen Kılıç, şunları söyledi: "O dönemin ağır şartlarını anlamaya çalıştım. Toprağın altında, zifiri karanlıkta çalışmak, her an hayati risklerle karşı karşıya olmak ve buna rağmen umudu kaybetmemek beni en çok etkileyen şey oldu."