‘Toprak’la ayrıldığım nokta, hırsı ve güçle kurduğu ilişki’

Ünlü oyuncu Bertan Asllani, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'te 'Toprak' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Asllani, karakterini tek bir özelliği üzerinden tanımlamanın mümkün olmadığını belirterek, "Toprak'ı sadece hırslı ve gücü seven biri olarak tanımlamak bana biraz eksik geliyor. Onun davranışlarının altında geçmişinden gelen sebepler, korkuları ve kendince haklı gördüğü tarafları da var. Bence onu ilginç yapan şey de bu. Kendimle Toprak arasında elbette çok büyük farklar var. Ama hedef koyduğumda onun peşinden gitmek, kolay vazgeçmemek ve mücadele etmek konusunda bazı ortak noktalarımız olduğunu söyleyebilirim. Tabii Toprak'ın hırsı ve güçle kurduğu ilişki benim ondan ayrıldığım taraf. Bir oyuncu olarak da zaten karakterle kendiniz arasındaki benzerliklerden çok, farklılıkları keşfetmek daha heyecan verici oluyor" dedi.

HER KARAKTERİN BİR SÖZÜ VAR

Senaryonun kendisini içine çeken yanlarından birinin, karakterlerin gerçek niyetlerini zaman içinde ortaya çıkaran yapısı olduğunu ifade eden Asllani, hikayenin taşıdığı merak duygusuna da dikkat çekti: "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyenin sadece görünen yüzüyle değil, karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı. Her karakterin kendi hikâyesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Bir de hikâyenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz; zamanla kim olduklarını, ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz. Bence seyirci de izlerken karakterlerle birlikte bu yolculuğa çıkacak ve bazı şeyleri tahmin ettiğini düşünürken farklı sürprizlerle karşılaşacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör