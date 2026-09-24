Torbacı, isimleri verip etkin pişmanlık istedi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 24 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden; Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmış, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. GÜNAYDIN, tanınmış oyuncular, futbolcular, menajerler ve işadamlarının savcılık ifadelerine ulaştı.

ETKİN PİŞMANLIK İSTİYORUM

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen müzik direktörü Aytaç Kart, evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığını belirten Kart, "Uyuşturucu madde kullanıyorum fakat hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadım veya aracılık etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek suçunu itiraf etti.

KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ

Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde; Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı torbacıların iletişim numaralarını vererek 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

KUYUMCUDAN İTİRAFLAR

Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" konuşmalarının esrar ile ilgili olduğunu kabul ederek, satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu. Zurnacı ifadesinde; eğlence mekânları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da zikretti. Etkin pişmanlık sorusuna ise "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor... Soruşturmaya destek olmak amacıyla samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.

BİR KEZ FESTİVALDE KULLANDIM

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın asistanı Muhammed Kahyaoğlu, katıldığı bir festivalde bir kereliğine esrar kullandığını beyan etti. Kahyaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

İTİBAR SUİKASTI VE İFTİRA

Dosyada adı geçen ve ifadelerine başvurulan oyuncu ve sanatçılar, haklarındaki iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadıklarını beyan etti. Afra Saraçoğlu, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, evinde bulunan ilacın reçeteli olduğunu ifade etti. Aras Bulut İynemli, ihbarın asılsız olduğunu, uyuşturucu maddelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Şarkıcı Sefo, kariyerine darbe vurulmak istendiğini ve daha önceki testinin de temiz çıktığını söyledi. Melis Sezen, her türlü kan ve kıl örneğini vermeye hazır olduğunu bildirerek hakkındaki iddiaları yalanladı. Melisa Şenolsun, uyuşturucu ortamlarında bulunmadığını dile getirdi. Eski futbolcu Hasan Şaş da suçlamalardan kurtulmak isteyen kişilerin kendisi gibi tanınmış isimleri hedef gösterdiğini savundu. Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yeşim Yeşilçimen ve Eyüp Can Pırlanta, suçlamaları reddeden diğer isimler oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör