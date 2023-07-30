‘Tornacılar şarkıcı oldu sesimizi çıkarmadık’

Saçkıran olarak da bilinen Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Işın Karaca, önceki gün İstanbul Florya'da sahneye çıktı. Emir Ersoy'la aynı sahneyi paylaşan sanatçı; evleneceği yönündeki söylentiler hakkında yöneltilen soruya, "Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok" diye yanıt verdi. Konseri sırasında Karaca, orkestrasından bir ekip arkadaşından şarkı söylemesi istedi. 'Hayır' cevabını alan Karaca; "Biz ne tornacıların şarkıcı olmasına şahit olduk da sesimizi çıkarmadık. Sen mi şarkı söyleyemeyeceksin?" diye karşılık verdi. Karaca'nın bu sözleriyle kimi kast ettiği ise merak konusu oldu.