Torreira’yı ağlatan haber

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz hafta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji servisini ziyaret etmişti. Kanserli miniklerle bir araya gelen futbolcu, hediyeler dağıtıp sohbet ederek çocuklara moral vermişti.

'ÇOK BÜYÜK BİR ACI'

Futbolcu, "Bu çocuklar bana cesaretin ne olduğunu öğretti. Hiç şikayet etmeden, yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmiyor. Bu ziyaretimden, hayatımın en büyük derslerinden biriyle ayrıldım" diyerek duygusal bir açıklama yapmıştı.

Torreira'nın ziyaretinden kısa süre sonra, birlikte fotoğraf çektirdiği minik taraftar yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulan futbolcu, oynadığı maçta minik hayranını andı. Formasının altına giydiği atletine hayatını kaybeden hayranıyla fotoğrafını bastıran futbolcu, "Minik bir yüreğin verdiği mücadele hepimizin kalbine dokundu. Acısını anlatmak çok zor" dedi.