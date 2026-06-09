Trabzon’da Ferhat Göçer rüzgarı

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan Ferhat Göçer
, sevilen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde sanatçı, kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Program boyunca seslendirdiği 'Takvim', 'Unutmuş çoktan' ve 'Gül ki sevgilim' eserleri beğeni toplarken, alanı dolduran vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Sahne performansı ve güçlü yorumuyla beğeni kazanan Göçer, festival coşkusunu müzikseverlerle paylaştı. Konser boyunca renkli görüntüler oluşurken, Trabzonlular sanatçıyı uzun süre alkışladı.