Trabzon’da festival heyecanı

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Trabzon Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler'in yaptığı Ödül Töreni'ne Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da katıldı. Ödül Töreni gecesinde Onur Ödülü, Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e, Trabzon'un yetiştirdiği önemli sanatçılardan Hüseyin Avni Danyal'a takdim edildi. Ayrıca gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'a verilirken, uzun yıllar boyunca sahne ve kamera önünde verdiği emekle öne çıkan Meral Çetinkaya, Emek Ödülü'ne layık görüldü. 1. Trabzon Film Festivali'nde En İyi Belgesel (Altın Taka) Ödülü 'Berona' belgesel filmine verilirken, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 'Mümeyyiz', 'Pirlerin Düğünü', 'Kusursuz Ölçü Nedir' ve 'Kim' filmleri kendi kategorilerinde ödüle layık görüldü.