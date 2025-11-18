‘Troya’ Amerika yolcusu

Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan imzalı gösteri 'Troya', Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirci karşısına çıktı. Yaz turnesinin ardından İstanbul'daki ilk performansını gerçekleştiren 'Troya', uzun bir aradan sonra AKM sahnesine dönmenin heyecanını yaşarken, salonu dolduran izleyiciler yüksek enerjili koreografiler, sahne tasarımı ve Anadolu'nun müzikleri ile harmanlanan güçlü anlatım karşısında büyülendi. Mustafa Erdoğan, "Bu sene bizim için çok önemli bir yıl. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerika'da çok geniş bir turneye başlıyoruz" dedi.