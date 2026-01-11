Haberler Günaydın Haberleri Tuğçe Tayfur ve eşine şok suçlama: Sahte senet düzenlediler
Giriş Tarihi: 11.01.2026

Tuğçe Tayfur ve eşine şok suçlama: Sahte senet düzenlediler

Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın tarafından dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar adliyenin yolunu tuttu. Tayfur’un markasının bayiliğini alan Birgül Rüzgar, “Adımı ve imzamı kullanıp 8 milyonluk sahte senet düzenlemişler. Alacaklılar kapıma dayandı” deyip şikayetçi oldu

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Tuğçe Tayfur ve eşine şok suçlama: Sahte senet düzenlediler
  • ABONE OL
Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haberin ardından mağdurlar açıklama yapmaya başladı.



Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.



SÖZLEŞMEYİ FESHETTİM
Birgül Rüzgar, sözlerine şöyle devam etti: "Adıma bir sürü sahte fatura kesilmiş. Açılışımızın 15. gününde sözleşmeyi feshettim. Benim adıma 3 ve 5 milyon TL değerinde sahte senetler düzenlemişler. Bu kişiler benim mağazama gelip alacaklarını tahsil etmek istediler. Senetlerin sahte olduğunu, imzaların benim olmadığını söyledim. Şu an hukuki yollardan hakkımı arıyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğçe Tayfur ve eşine şok suçlama: Sahte senet düzenlediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz