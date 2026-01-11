Tuğçe Tayfur ve eşine şok suçlama: Sahte senet düzenlediler

Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.'ın manşete taşıdığı haberin ardından mağdurlar açıklama yapmaya başladı.Suç duyurusunda bulunan Birgül Rüzgar, "Tuğçe Tayfur'un mağazasının bayiliğini almıştım. Ancak hiçbir taahhüdü yerine getirmedi. Defolu ürünlere kendi etiketini bastırıp gönderdi" dedi.Birgül Rüzgar, sözlerine şöyle devam etti: "Adıma bir sürü sahte fatura kesilmiş. Açılışımızın 15. gününde sözleşmeyi feshettim. Benim adıma 3 ve 5 milyon TL değerinde sahte senetler düzenlemişler. Bu kişiler benim mağazama gelip alacaklarını tahsil etmek istediler. Senetlerin sahte olduğunu, imzaların benim olmadığını söyledim. Şu an hukuki yollardan hakkımı arıyorum."