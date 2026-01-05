Tuğyan, üvey annesi ile yazışmalarını sevgilisine göndermiş: ‘Annem yalancı bizi kandırmış’

Yalova'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümündeki sır gizemini korumaya devam ediyor.

YENİ SES KAYITLARI

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sistematik olarak annesiyle tartıştığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği haberi GÜNAYDIN'da yayınlandı. Haberde Tuğyan'ın annesine "Seni hazmedemiyorum, seni kıskanıyorum" ifadeleri dikkat çekmiş, ortaya çıkan yeni bir ses kaydından ise Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştıkları görülmüştü.

'İKİSİNDEN DE BIKTIM'

GÜNAYDIN'ın ulaştığı yeni detaylarda ise, üvey annesi Nilüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a "Bıktım, annem ve babamın (Gürol Gülter) Allah belasını versin" diyerek mesaj gönderen Tuğyan, "Annem çok yalancı bir kadın, bizi kandırmış bu zamana kadar. Ben bunlarla görüşmek istemiyorum, beni katil edecekler, ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Whatsap yazışmalarında üvey annesi Nilüfer'in kendisine anlattıklarını sevgilisine ileten Tuğyan'ın şu sözleri dikkat çekiyor: "Bana olayları çok farklı anlattı. Ama olaylar o kadar farklıymış ki, kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. 'Sen küçüktün baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı' diyor. Annem de diyor ki 'Asla baban benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti' diyor."

'SENİ ANNEANNENE ÇÖP GİBİ ATTI'

Mesajların devamında Tuğyan'ın şu sözleri yer alıyor: "Neden geçmişi yalan anlatıyor, yani önce babama düşman ediyor, sonra babamı sevdirmeye çalışıyor. Kadın diyor ki 'Baban bir annene gider, bir bana gelirdi. Annen yuvamı yıktı. Beddua ettim o yüzden yuvası olmadı, seni anneannene çöp gibi attı' diyor. Doğru söylüyor, yalan değil." Yazışmalar soruşturma dosyasında kendisine yer buldu.