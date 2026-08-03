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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Tuğyan’a ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Tuğyan’a ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
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Arabesk sanatçısı Güllü'nün Yalova'da pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ulkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın annesini çok sevdiği Roman havasıyla odaya çekip alaycı bir ifadeyle "Hadi görüşürüz" diyerek 18 metre yükseklikten aşağı attığı detaylarına yer verildi. Sanatçının ölümü sonrası Tuğyan'ın dijital ortamda seri katil ve suçlu bulma oyunları incelediği, internette uyuşturucuyu vücuttan temizleme aramaları yaptığı, olay gecesi ise düşme anına karşı 7 saniye boyunca tepki vermediği belirlendi.
3 tanık da Tuğyan'ın annesiyle ilgili "Bir gün camdan atıp öldüreceğim" dediğini ileri sürdü. Vicdan azabıyla cinayeti itiraf eden Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan ayrı bir iddianame hazırlandı.

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#YALOVA #SULTAN NUR ULU

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Tuğyan’a ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
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