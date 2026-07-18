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Giriş Tarihi: 18.07.2026

'Tuğyan'ı oynadıktan sonra psikolojim bozuldu'

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
’Tuğyan’ı oynadıktan sonra psikolojim bozuldu’
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Güllü'nün vefatının ardından uzun süre gündemden düşmeyen ve cinayet iddialarıyla hafızalara kazınan olay, bir dizide de işlenmişti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i canlandıran ve karaktere birebir benzediği yönünde yorumlar alan Burcu Şeritoğlu, şöyle konuştu: "Geri dönüşler çok olumluydu. Olumsuz yorumlar da oldu ama gerçekten çok benzetildim. Karakterin yaşadığı psikoloji ve duygusal derinlik çok zordu.

Rolden çıkamadım. Bu süreçte psikolojik destek aldım. Projeden sonra yükseklik korkum oluştu ve bu yüzden destek almam gerekti." Güllü'nün hayatının sinemaya aktarılacağını ve bu projeden de teklif aldığını söyleyen genç oyuncu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "O karakterin içine girmek beni gerçekten yıprattı. Dışarıda bile çok tepki aldığım anlar oldu. Sokakta bana 'Katil' diyenler oldu. Zor anlar yaşadım. Bu projeye de o yüzden hemen 'Tamam' demedim. Şu an değerlendiriyoruz. Belki rol alırım ama psikolojik kısmını da düşünüyoruz."

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#TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER

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'Tuğyan'ı oynadıktan sonra psikolojim bozuldu'
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