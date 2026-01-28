Haberler Günaydın Haberleri Tuğyan’ın sevgilisi Kervan kan ve saç örneği verdi
Giriş Tarihi: 28.01.2026

Tuğyan’ın sevgilisi Kervan kan ve saç örneği verdi

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü’nün Yalova’daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kervan’dan kan ve kıl örnekleri alındı

SENA UYANER
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan, geçtiğimiz günlerde Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, Kervan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tuğyan'ın sevgilisi Kervan ise, geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından Kervan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmamış, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla adli kontrol sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Soruşturma süreci sürerken, Kervan hakkında yeni bir adım atıldı. Kervan, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Sevk işlemi çerçevesinde Kervan'dan kan ve kıl örnekleri alındı.

