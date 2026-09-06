Tüm dünya tepkili

Türkiye'de 12 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan Anyma konseri, sahne gösterilerindeki dijital ve ritüel çağrışımlı görüntüler üzerinden yükselen tartışmaların ardından iptal edildi. Bu konserin tartışmaları hala konuşulmaya devam ediyor. Ancak bu konuyla ilgili benzer olayların dünyanın birçok ülkesinde de yaşandığı ortaya çıktı. Avrupa ve Amerika'da birçok şarkıcının ve grubun konseri benzer nedenlerden dolayı yasaklandı.

SİNGAPUR'DA DEVLET İPTAL ETTİ

7 Mart 2019'da İsveçli black metal grubu Watain'in Singapur'da vereceği konser, yetkililerin müdahalesiyle iptal edildi. Singapur İçişleri Bakanlığı, grubun performansının kamu düzeni ve dini-toplumsal uyum açısından risk oluşturabileceğini değerlendirdi. Yetkililer, grubun geçmiş performanslarında kullandığı dini sembolleri ve saldırgan bulunan içerikleri de dikkate aldı. Böylece müzik tarihindeki en net devlet müdahalelerinden biri yaşandı. 2021'de İsveçli sanatçı Anna von Hausswolff Fransa'da benzer bir tartışmanın merkezine oturdu. Nantes'ta gerçekleştirmesi planlanan konser, sanatçıyı "satanist" olmakla suçlayan Katolik protestocuların salon girişini bloke etmesi nedeniyle gerçekleşmedi. Paris'teki konser de güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Ancak olayın dikkat çeken yönü, Hausswolff'un satanist olduğuna ilişkin herhangi bir doğrulanmış tespit bulunmamasıydı. Tartışma daha çok sanatçının müziğinin ve performansının nasıl yorumlandığı üzerinden yürüdü.

BELGRAD'DA ORTODOKS TEPKİSİ

Polonyalı black metal grubu Batushka'nın 2023'te Belgrad'da sahne alması da mümkün olmadı. Grubun Ortodoks Hristiyan sembollerini ve ayin estetiğini black metal gösterisi içinde kullanması, Sırbistan'daki bazı Ortodoks çevrelerin sert tepkisine neden oldu. Gelen protestoların ardından konser iptal edildi. Burada da doğrudan devlet yasağından ziyade toplumsal ve dini tepkinin organizasyon üzerinde etkili olduğu görüldü. 2026'da ABD'de satanik estetiğiyle tanınan Twin Temple da benzer bir tartışmanın tarafı oldu. Satanik imgeleri sahne gösterisinin önemli bir parçası olan grup, country sanatçısı Charley Crockett'in turnesindeki iki gösteriden çıkarıldı. Karar, özellikle ailelerin de bulunduğu konserlerde bu tür görsel ve tematik içeriklerin kullanılması konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör