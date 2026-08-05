Tüm kategorilerde birinci oldu

Atv
dizisi 'Altı Üstü İstanbul
', sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Her hafta yükselen heyecanı ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 6,15 izlenme oranı ve yüzde 27,08 izlenme payı AB'de yüzde 3,83 izlenme oranı ve yüzde 18,22 izlenme payı ile 20+ABC1'de yüzde 5,74 izlenme oranı ve yüzde 24,23 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti. 8. bölümde; Emir ve Hasan'ın oyununa geldiğini anlayan Uzay, intikam için harekete geçti. Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Melek'in kıskançlıkla çıkardığı kavga gerçeklerin ortaya dökülmesine neden oldu. Yaşananların ardından Emir, Melek'le ilişkisini bitirdi.