Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrendiler

TÜRK dizileri son yıllarda dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Dublaj ve altyazı ile izlenen Türk dizilerini sıkı takip edenler, zamanla Türkçe öğrenmeye de başladı. Türk dizilerinin hatırı sayılır bir kitleye ulaştığı ülkeler arasında Fransa da yer alıyor.

Cezayir asıllı Fransız sosyal hizmetler çalışanı Soundouce Khemies (25), Kovid-19 salgını zamanında Türk dizilerini izlemeye başladığını belirterek, "Çok sevdim Türk dizilerini. Türkçe öğrenmemde de çok yardımı dokundu dizilerin. Hiç ders almama gerek kalmadı. Türkçemi geliştirmek için İstanbul'da yaşamak istiyorum" dedi. Lübnan ve Bangladeş kökenli Fransız Souraya Mollah (25) ise "Kuzenimin ısrarıyla 5 yıl önce Türk dizilerini izlemeye başladım" ifadesini kullandı.

Mollah, Türk dizilerinin Türkçeyi öğrenmesine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Türkçeyi tamamen dizilerden öğrendim. Aslında başta öyle bir niyetim yoktu ama bir şekilde öğrendim. İzleyerek, dinleyerek dili öğrendim. Türkçe, hayatıma giren en özel ve en güzel dillerden oldu" dedi. Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, Türkçe konuştuğunda kendisini daha özgüvenli hissettiğini vurgulayan Mollah, Türkçesini geliştirmek için Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini de ifade etti.