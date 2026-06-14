Türk sineması Frankfurt’ta buluştu

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Avrupa'nın en uzun soluklu Türk sinema etkinliklerinden biri olan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, düzenlenen gala gecesiyle kapılarını açtı. Geceye Perihan Savaş, Erdal Özyağcılar, Şebnem Bozoklu ve Gökhan Mumcu gibi sanat dünyasının tanınmış isimleri katıldı. 12-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival boyunca film gösterimlerinin yanı sıra çeşitli panel ve söyleşiler de düzenlenecek. Bu yıl 'Kültürlerin Ortak Dili: Sinema' temasıyla gerçekleşen festival, Türk sinemasını Avrupa'daki izleyicilerle buluştururken kültürlerarası diyaloğa da katkı sunmayı amaçlıyor.