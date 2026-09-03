Türk yıldızlar Körfez’e açılıyor!

Ünlü Türk oyuncular, artık Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, Megan Fox, Eva Longoria, Naomi Campbell, Neymar, Khaby Lame ve Huda Kattan gibi global isimlerle aynı networkte yer alacak. Türkiye'nin önde gelen bir yetenek yönetim şirketi, Orta Doğu ve Körfez bölgesinin yetenek yönetimi ve pazarlama şirketlerinden HUMGMT ile stratejik bir işbirliğine imza attı.

Bu sayede Türk oyuncuların bölgede halihazırda sahip olduğu yüksek bilinirliği; uzun vadeli marka ortaklıkları ve sürdürülebilir bir uluslararası kariyer alanına dönüştürmeyi hedefliyor. İşbirliği kapsamında Alina Boz, Hafsanur Sancaktutan, Hazar Ergüçlü, Hilal Altınbilek, Meryem Uzerli, Özge Gürel, Nurgül Yeşilçay, Boran Kuzum, Kubilay Aka, Serkan Çayoğlu ve Ozan Akbaba birçok oyuncu yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör