‘Türkiye çok değişmiş ve gelişmiş’

Reggae ve dancehall müziğinin dünyaca ünlü ismi Shaggy, İstanbul Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Grammy ödüllü sanatçı konser öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Milyon dolarlık takılarıyla dikkat çeken ünlü yıldız, yoğun turne programı nedeniyle İstanbul'u gezemediğini belirtip "İki günde bir uzun uçuşlar yapıyorum. Bu yüzden dinlenmeyi ve sesimi korumayı tercih ettim" dedi. Yeniden İstanbul'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen sanatçı, şöyle konuştu: "Yıllardır Türkiye'ye geliyorum. Birçok şeyin değiştiğini ve geliştiğini görüyorum. Bu akşam yine ortamı sarsacağız."