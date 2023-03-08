‘Türkiye’ yazılı tişörtlerle bağış toplayacaklar

Vogue Türkiye-UNICEF iş birliğiyle hayata geçirilen 'Fashion Unites for Türkiye' girişimi, depremden etkilenen çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Felaketin çocuklar üzerindeki sonuçlarına daha fazla dikkat çekmek ve iyileşmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek amacıyla yapılan kampanya; yerel ve küresel moda endüstrisini güçlerini birleştirmeye davet ediyor. Yardım kampanyası kapsamında dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar, modeller, makyaj artistleri, ünlüler ve fenomenler, Fashion Unites for Türkiye tişörtleriyle yaptıkları çekimleri sosyal medyada paylaşıyor. Mart ayı boyunca moda endüstrisindeki herkes, bu kampanyanın görsellerini bağış bağlantısıyla paylaşarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik küresel çağrıya katılabilecek.VOGUE Türkiye, kampanyanın ikinci ayağı olarak mart ve nisanda iki özel yardım koleksiyonunu lanse edecek. Bu kampanyanın ilk ayağı olarak Türk tasarımcıların 2023 İlkbahar/ Yaz koleksiyonlarından yorumladıkları özel tasarımlar Artam Antik Müzayede Evi tarafından online açık artırmaya çıkarılacak. İkinci ayağında ise global tasarımcılardan bu kampanya için sınırlı sayıda tişörtler tasarlamaları istendi. Türk vatandaşlarına umut olacak bu tişörtler, Amazon Türkiye'de satışa sunulacak. Bu iki koleksiyonun satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremden etkilenen çocukların yararına UNICEF Türkiye Milli Komitesi'ne aktarılacak.