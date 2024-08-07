Türkiye’de ailece mutluyuz

İşadamı Burak Öymen ile evlenip Türkiye'ye yerleşen Çek model Tereza Maxova, samimi açıklamalar yaptı. Türkiye'deki yaşamını Çekya'da anlatan Maxova, "Bulunduğumuz yer tertemiz Ege denizi, her yerde zeytinlikler var. İnsanlar keyifle çay içiyor, oyun oynuyor ve iki yılda bir zeytin hasadı yapılıyor. Hayatımız burada yavaşlıyor, ailece bir arada olmamızı Türkiye'ye bağlıyoruz. Daha az elektronik kullanıyoruz, daha çok yürüyüşe çıkıyoruz, doğada daha çok vakit geçiriyoruz. Ve işte temellere dönüyoruz.Orada tavuklardan yumurtalarımız var, köyde sizi eve davet edecek, az da olsa ellerindeki her şeyi size ikram edecek nazik insanlar var. Şanslıyız ki, Türkiye'nin güneyi Bodrum bölgesindeki Kaplankaya'da yaşıyoruz. Evimizin çevresi medeniyetler beşiği. Bizden bir saat uzaklıkta Efes, Didim var. Oğlum Tobias, bu coğrafi avantajdan en iyi şekilde yararlandı.Türkiye'deki tarihi güzellikleri gördükten sonra Londra'da arkeoloji okumaya karar verdi ve bu eğitimini tamamladı. Türkiye'de farklı stajlar yaptı" dedi. Evde birkaç dil konuşulduğunu anlatan ünlü model, sözlerine şöyle devam etti: "Eşim çocuklarla Türkçe konuşuyor, biz de ailece bir araya geldiğimizde İngilizce konuşuyoruz. Üç çocuk da İngilizce, Çekçe ve Fransızcayı çok iyi konuşuyor, kızım Mina da Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyor. Dil konusunda iyi, pandemi sırasında 2.5 yıl Türkiye'de anaokulunda çocuklarla oynaması sayesinde Türkçeyi doğal olarak öğrendi."