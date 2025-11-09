Türkiye’nin Filistin’e ‘Yalnız Değilsiniz’ mesajı çok önemli

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen '13. Boğaziçi Film Festivali' başladı. Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin her zaman Filistin hakkında konuşmaya devam edeceğini belirterek, "Biz 'Filistin' deyince susmuyoruz. Biz 'Filistin' deyince konuşan, yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin davasını yıllardır yakından takip ediyor, orada yapılan soykırıma sessiz kalmıyoruz" diye konuştu. Filmin yönetmeni Annemarie Jacir, festival ekibine kendilerini davet etmelerinden dolayı teşekkür ederek, "Aslında siz bize 'Yalnız değilsiniz' demiş oldunuz" dedi.