Olay kadın Fedotova Günaydın’a konuştu: Hayatımda hiç polis ısırmadım

Rus model Irina Fedotova, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de yaşadığı olaylarla tüm dünyada adını duyurmuştu. 'Olayların Kadını' olarak tanınan ünlü model, polise saldırıp ortalığı birbirine kattığı için İngiltere'de tüm bar ve gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı. Yaşadıklarından sonra Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanan ünlü model, geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'ye tercih etti. Fedotova ile Bodrum'da Mirada Exclusive Bodrum'da bir araya geldik. Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren ünlü model, İngiltere'de yaşadığı olayın detaylarını da anlattı.İngiltere'de çıkan kavgada beni yanlışlıkla tutukladılar. Hakim konusunda pek şanslı değildim. Yeterli kanıt sunamadığım için suçlu bulundum. Ama daha sonra temyize gittim. Çok iyi bir avukat buldum; Johnny Depp'in avukatıydı. Tüm suçlamalar geri çekildi ve polisi ısırmadığıma dair temyiz davasını kazandım. Suçsuzluğum Kraliyet Mahkemesi'nde de kanıtlandı. Yani gerçekler en sonunda ortaya çıktı.Uzun bir süre model olarak çalıştım. İtalya'nın ünlü dergilerine kapak oldum. İtalya'nın en büyük ajansında çalıştım. Dünyaca ünlü birçok markayla projelerim oldu. Bir dönem Paris'te de çalıştım. Top modellerin hemen hemen hepsiyle tanıştım ama çoğunlukla iş için bir araya geldik. Özel yaşantımda onlarla çok görüşmezdim. Sadece eğlence için bir araya gelirdik.Elbette. Natalia Vodianova'yı tanıyorum. Gisele Bündchen'i de tanıyorum. Ünlü model Alek Wek ile de aram iyiydi. Şu anda adını unuttuğum daha birçok isim var.Film teklifi almıştım ama çok özel bir proje değildi. Çalıştığım ajansın müdürü bana birkaç film çekimi yapmamı teklif etti ama teklifi reddettim. Çünkü o dönem gerçekten modellik kariyerime odaklanmıştım. Ancak bu alanda gelecekte bir şeyler yapmak isterim.Evet, sadece bir kez İstanbul'a gittim. Tekrar gitmeyi çok isterim.Türkiye'yi çok seviyorum. Özellikle Bodrum, cennetten bir köşe gibi. Ferah ve çok güzel bir denizi var. Ben de denizi çok severim. Ayrıca Türk insanları çok cana yakın.abii ki. Hepsi çok harika. Türk yemekleri çok lezzetli. Kebaplara bayılıyorum. Soçiliyim, yani Türkiye'ye çok yakınız. Biz de denizin hemen karşısındayız. Babamın bir çikolata fabrikası vardı. Babam da Türkiye ile çalışırdı. Bu yüzden çocukluğumdan beri pek çok Türk arkadaşım oldu.Genel olarak iki ülke arasında uzun birdostluk geçmişimiz olduğunu biliyorum.Siyasetle pek ilgilenmem. Şu anda neleroluyor ve yaşanıyor çok da bir fikrim yok.Siyasetin içinde değilim ve bu konudakonuşmayı da çok sevmiyorum. BenUkrayna'da doğdum. Bu yüzden Rusya veUkrayna arasında yaşananlardan dolayı çokacı duyuyorum. Bir an önce bu olaylarınbitmesini diliyorum.