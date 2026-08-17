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Giriş Tarihi: 17.08.2026

‘Türkiye’yi ve lahmacunu çok seviyorum’

‘Türkiye’yi ve lahmacunu çok seviyorum’
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Rum şarkıcı Ivi Adamou, Bodrum'da sahne aldı. Şarkıcı, Murat Delibalta ev sahipliğinde gerçekleşen konserde 'Ateşe Düştüm' ve 'Felaket' adlı şarkıları Türkçe söyledi. Düzgün Türkçesiyle beğeni toplayan Adamou, "Türkiye'ye her gelişimde Türkçemi geliştiriyorum. Türkiye'deki birçok sanatçıdan da ilham alıyorum. Bodrum'a tekrar geldiğim için mutluyum. Geçen yaz da Türkiye'deyim, çok mutluydum. Lahmacunu da çok seviyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı yapay zekanın müzikteki kullanımıyla ilgili de şunları söyledi: "Düşünmüyorum ve karşıyım. Doğal ve içimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum."
#BODRUM #TÜRKİYE

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‘Türkiye’yi ve lahmacunu çok seviyorum’
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