Türkülerle anın beni

Aşık Veysel, vefatının 50. yılında düzenlenen Uzun İnce Bir Yoldayız konseriyle anıldı. 2023 Aşık Veysel Yılı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde müzisyen Ümit Yılmaz, Turan Sağer yönetimindeki Senfonik Anadolu Orkestrası eşliğinde Aşık Veysel'in sevilen türkülerini seslendirdi. Oyuncu Yetkin Dikinciler'in anlatıcı olarak yer aldığı konserde müzisyen Gülay da konuk sanatçı olarak 4 şarkı seslendirdi. Seda Düzyol'un sanat yönetmenliğini üstlendiği konserin hemen başında Ümit Yılmaz; Aşık Veysel'in 3 boyutlu teknolojiden yararlanılarak oluşturulan animasyon görüntüsüyle şarkı söyleyerek hayalini gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı ayrıca Aşık Veysel için yazdığı 'Veysel'e' adlı enstrümantal parçasını da ilk kez seslendirdi.