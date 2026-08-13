‘Turkuvaz’ artık daha canlı!

16 Ağustos 2026 tarihinden itibaren, Türkiye'de TV yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor. Yayınlar yeni nesil uydulara taşınmaya başlarken, siz de televizyonunuzda kısa bir kanal taraması yaparak en sevdiğiniz kanallara kesintisiz ulaşım sağlayabilirsiniz. Turkuaz Medya bünyesinde bulunan tüm kanalların taşınmasını daha rahat yapabilmeniz için, tüm adımları sizler için sıraladık.

KENDİSİ GÜNCELLEYECEK

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği bulunan televizyonlar ve harici olarak kullanılan uydu alıcılarında, TKGS özellikli cihazları olan izleyicilerimizin herhangi bir işlem yapmasına ihtiyaç olmadan cihazlar kendilerini güncelleyerek yeni kanal listelerini yükleyecektir. TKGS özelliği olmayan televizyon ve uydu alıcılarında ise, yeni değerler girilerek tekrar tarama yapılması halinde yayınlarımız sorunsuz izlenebilecektir.

TKGS OLMAYAN ALICILAR VE TELEVİZYONLAR İÇİN TÜRKSAT OTOMATİK TARAMA FREKANSI

■ Frekans : 12.380

■ Polarizasyon : Dikey (Vertical)

■ Sembol Oranı : 27500

■ FEC : 3/4

■ Frekans : 12.423

■ Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

■ Sembol Oranı : 30000

■ FEC : 3/4