Turne gelirini depremzedelere bağışlayacak

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan
'dan anlamlı bağış... Orhan, Avustralya
'da gerçekleştireceği turnesinin gelirini 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde mağdur olan çocuk ve gençler için bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Orhan, şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ta ülkemde yaşanan felaketin üzerinden zaman geçti, derin etkileri ise geçmedi. Bu bir resmi duyuru olmasa da bugün başlayan Avustralya turnemin gelirini, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiğimi paylaşmak istedim. Müziğin benim hayatımda açtığı umutlu alanı biraz olsun genişletebilmek, depremden etkilenen kardeşlerimle paylaşabilmek dileğiyle..."