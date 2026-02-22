Haberler Günaydın Haberleri Turne gelirini depremzedelere bağışlayacak
Ünlü DJ Mahmut Orhan, Avustralya turnesinin gelirini, depremde mağdur olan çocuk ve gençler için bağışlayacağını duyurdu

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış... Orhan, Avustralya'da gerçekleştireceği turnesinin gelirini 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş depreminde mağdur olan çocuk ve gençler için bağışlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Orhan, şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat'ta ülkemde yaşanan felaketin üzerinden zaman geçti, derin etkileri ise geçmedi. Bu bir resmi duyuru olmasa da bugün başlayan Avustralya turnemin gelirini, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiğimi paylaşmak istedim. Müziğin benim hayatımda açtığı umutlu alanı biraz olsun genişletebilmek, depremden etkilenen kardeşlerimle paylaşabilmek dileğiyle..."

