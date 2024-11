20yıl önce bozulan nişanlarının olduğu gün evlenen Jennifer Lopez-Ben Affleck, evlilik yıl dönümlerinde boşanmıştı. Sürekli bu ayrılıkla ilgili haberlerle gündeme gelen şarkıcı katıldığı yayında itirafta bulundu. Lopez, This is Me Live turnesini iptal ettikten aylar sonra hayranlarından özür diledi. Şarkıcı "Büyük umutlarla hazırlandım turneyi iptal ettiğim için çok ağladım" dedi.