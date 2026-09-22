Üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

atv'nin, ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak. Celadet, üç yıl önce Leyla'yı oğlundan ve kocasından koparan gerçeğin üzerini örterken Kozanların hayatında da yeni bir dönem başlamıştır.

Aradan geçen yılların ardından Kenan, annesi Celadet'in istediği gibi Hanzade ile evlenmeye hazırlanırken Kozanlar ve Atahanlılar hem iş hem de evlilik bağıyla güçlerini birleştirmek üzeredir.

Üç yıl boyunca haksız yere özgürlüğünden ve oğlundan mahrum kalan Leyla, cezaevinden çıkar çıkmaz Adana'nın yolunu tutar. Leyla'nın tek isteği yıllardır hasret kaldığı oğluna yeniden kavuşmaktır. Onun beklenmedik gelişiyse Kenan ile Hanzade'nin düğününden iki aile arasındaki ilişkilere kadar kurulan bütün düzeni sarsacaktır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör