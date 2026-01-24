Ufuk Özkan’dan iyi haber var!

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Bu gelişme sonrası birçok meslektaşı, karaciğer nakli için Ufuk Özkan'a donör bulunabilmesi adına sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

'SÜREÇ YÜZDE 90 OLUMLU'

Ufuk Özkan'dan önceki gün iyi haber geldi. Kardeşi Umut Özkan, yaptığı açıklamada güzel bir gelişme yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibariyle yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dair sonuçları sizinle paylaşacağız. birlikte bu süreçte yanımızda olan, bizi hiçbir an yalnız hissettirmeyen herkese yürekten teşekkür ederiz. Abim Ufuk Özkan adına ve ailemiz adına sonsuz teşekkürler."