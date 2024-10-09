Ünlü güzellik uzmanı zehir ticareti ile suçlanıyor

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan Sevim Alan hakkında yeni bir dava açıldı. Alan'ın Sağlık Bakanlığı onayı olmadan 'onayı varmış' gibi kozmetik ürün satışı yapıp, yasadışı yollardan ürettiği veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı kaydedildi. Birçok dükkanında da yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikayetçi oldu.Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti. Ayrıca Alan Güzellik Merkezi'ndeki işlemlerde kullanılan ürünlerin iç ve dış ambalajlarında yasal olarak yer alması gereken unsurların bulunmadığını da kaydetti.Savcılık şikayetin ardından soruşturmaya başladı, bilirkişi raporu da aldı. Raporda, markaya ait kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydının olmadığı, ambalaj üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriğinin bulunmadığı, üretim ve son kullanma tarihlerinin parti ve seri numarasının yazılı olmadığı, raf ömrünün belirtilmediği, özel kullanım önlemlerinin yer almadığı aktarıldı. Şubenin sosyal medya hesaplarında ise gözaltı vitamin dolgusu, gözaltı renk eşitleme, iğnesiz botoks, kolajen ip, somon kolajen, ejderha meyvesi vitamini gibi uygulamalar yapıldığına dair paylaşımlar olduğu tespit edildi. Alan savunmasında, suçlamayı kabul etmedi. Güzellik merkezinin işletmesini bir süre başka bir kişiye verdiğini, Instagram hesabını da bu şahsın kullandığını, işletmeyi tekrar geri aldığını ancak Instagram hesabını geri alamadığını söyledi. Sevim Alan'ın "yetkisiz sağlık hizmeti verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.Almanya'nın Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi, birçok güzellik salonunun reklamlarında enjeksiyon etkisini göstermek için tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafları reklamlarında kullanılmasını yasakladı. Karara gerekçe olarak Tıbbi Ürünler Reklam Yasası (HWG), tüketiciyi koruma amacıyla, tıbbi olarak gerekli olmayan estetik cerrahi müdahalelerin öncesisonrası fotoğraflarla reklamını yasakladığına atıfta bulunuldu.