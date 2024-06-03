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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Ünlü mankenin yeğenine okulda akran zorbalığı

Liselerde sıkça rastlanan akran zorbalığına bir yenisi daha eklendi. Geçen cuma günü Fransız okulu St. Benoit’da ünlü manken Özge Ulusoy’un yeğeni Y.’nin kolu sınıf arkadaşları tarafından kırıldı. İddialara göre Y.’nin annesi okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü mankenin yeğenine okulda akran zorbalığı
OKUL YÖNETİMİ DUYARSIZ
Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y., zorbalık mağduru oldu. İddiaya göre liseli Y., okuduğu St. Benoit'da sınıf arkadaşlarıyla tartıştı. Çıkan arbede sırasında Y.'nin kolu kırıldı. Ancak anne Ulusoy'un iddiasına göre okul yönetimi bu duruma kayıtsız kaldı.




YARINA RANDEVU VERİLDİ
Nilay Ulusoy, "Oğlum akran zorbalığına uğruyor, kolu kırılıyor ve ben okulla görüşmek için 5 gün sonraya randevu alabiliyorum. Ben bir bölüm başkanı olarak, bölümümün tüm öğrencileri ve aileleri ile her an görüşmekten asla rahatsız olmamışımdır" diye paylaşımda bulundu. Okul yönetiminin mağdur aileyle görüşmek için yarına randevu verdiği öğrenildi.
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Ünlü mankenin yeğenine okulda akran zorbalığı
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