Ünlü mankenin yeğenine okulda akran zorbalığı

Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y., zorbalık mağduru oldu. İddiaya göre liseli Y., okuduğu St. Benoit'da sınıf arkadaşlarıyla tartıştı. Çıkan arbede sırasında Y.'nin kolu kırıldı. Ancak anne Ulusoy'un iddiasına göre okul yönetimi bu duruma kayıtsız kaldı.Nilay Ulusoy, "Oğlum akran zorbalığına uğruyor, kolu kırılıyor ve ben okulla görüşmek için 5 gün sonraya randevu alabiliyorum. Ben bir bölüm başkanı olarak, bölümümün tüm öğrencileri ve aileleri ile her an görüşmekten asla rahatsız olmamışımdır" diye paylaşımda bulundu. Okul yönetiminin mağdur aileyle görüşmek için yarına randevu verdiği öğrenildi.