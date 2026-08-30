Ünlü oyuncu ameliyat oldu

Oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde genel sağlık taraması için hastaneye gitti. Bir süredir karın bölgesinde ağrı yaşayan oyuncuya, safra kesesinde doku çıkıntısı olduğu teşhisi konuldu. Doktorların değerlendirmesi sonrası hemen ameliyata alınan oyuncu, safra kesesi poliplerinin temizlenmesiyle rahat bir nefes aldı. Apar topar anne ve babasına haber veren oyuncu, ameliyat sonrası yalnız kalmadı. Arkadaşlarının da refakatçilik yaptığı oyuncunun, birkaç gün sonra taburcu olacağı ve işlerine devam edeceği öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör