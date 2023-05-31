Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncunun evine bıçaklı saldırı! Eski aşçı dehşet saçtı...
Giriş Tarihi: 31.5.2023 16:44

Ünlü oyuncunun evine bıçaklı saldırı! Eski aşçı dehşet saçtı...

Doctor Strange, The Imitation Game,The Power of the Dog filmleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch ve ailesi bıçaklı saldırıyla sarsıldı. Benedict Cumberbatch eski aşçısı balık bıçağıyla oyuncunun evine saldırı düzenledi.

İHA
Ünlü oyuncunun evine bıçaklı saldırı! Eski aşçı dehşet saçtı...

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine eski aşçısı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch'in evine saldırdı. O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek "Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar" diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırgan, telefonda bulunan DNA örnekleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Jack Bissel, çıkarıldığı Wood Green Crown Mahkemesi'nde suçunu kabul ederken Cumberbatch'i neden hedef aldığı hakkında konuşmadı.

Bissel'in saldırıdan önce bir pideciden 2 pide aldıktan sonra dükkan sahibine, "eve zorla girip evi yakacağını" söylediği öğrenildi. Bissel'e Cumberbatch'in ailesine ve yaşadıkları bölgeye yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarılırken 310 dolar da para cezası verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncunun evine bıçaklı saldırı! Eski aşçı dehşet saçtı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA