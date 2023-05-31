Ünlü oyuncunun evine bıçaklı saldırı! Eski aşçı dehşet saçtı...

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine eski aşçısı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evinde aşçı olarak çalışan 35 yaşındaki Jack Bissel, balık bıçağıyla Cumberbatch'in evine saldırdı. O sırada Cumberbatch, eşi Sofia ve 3 çocuğunun evde olduğu ve saldırganın bahçe kapısını tekmeleyerek "Buraya taşındığınızı biliyorum, umarım eviniz yanar" diye bağırdıktan sonra kapıdaki telefona tükürdüğü ardından telefonu bıçakla kopardığı öğrenildi.