Ünlü rockçı Rick Froberg 55 yaşında hayatını kaybetti

Hot Snakes ve Drive Like Jehu gibi post-hardcore gruplara öncülük etmesiyle tanınan vokalist ve gitarist Rick Froberg, 55 yaşında vefat etti.

Froberg'in her iki grupta da uzun süredir birlikte çalıştığı John Reis, ölümünü doğrulamak için Instagram'a gitti. Şöyle yazdı: "Rick dün gece (30 Haziran) doğal nedenlerden dolayı aniden vefat etti. Sanatı hayatı daha iyi hale getirdi. Sanat ve rock n roll'dan daha çok sevdiği tek şey arkadaşlarıydı."

Mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

"Yaratıcılığı, vizyonu ve bu dünyaya güzellik getirme yeteneği ile sonsuza dek hatırlanacak. Seni seviyorum Rick. Hayatımın geri kalanında seni özleyeceğim."